Druelle Balsac. Le club cuisine savoure ses 20 ans !

Le club cuisine, pâtisserie et œnologie a accueilli près de 110 personnes pour fêter les 20 ans du club dans la salle des fêtes de Druelle village. À cette occasion, le club avait mis les petits plats dans les grands. Un super apéritif accompagné de toasts confectionnés par les membres et également par le boulanger local en guise de mise en route. Le groupe musical "Entre nous soit dit" animait ce début de soirée en chansons.

Le président Didier Bonhomme prenait la parole pour remercier tous les adhérents et partenaires du club. Il saluait les "20 ans de convivialité, 20 ans de bonne humeur et 20 ans à déguster de bons petits plats, des pâtisseries et savourer de super vins".

Il en a profité pour signaler que les cours de pâtisserie pour enfants seraient renouvelés. Président depuis 2016, il s’est réjoui de compter 80 adhérents, 18 en cuisine, 28 en pâtisserie et 34 en œnologie. Il remercia aussi Christiane et Claude Lapergue, fondateurs de l’association. Benjamin Malric se chargeait d’animer le repas et la soirée qui suivirent au son de son accordéon.