Villefranche-de-Rouergue. Les jeunes engagés aux quatre coins du département

Un déplacement dans le grand amphithéâtre de Rodez était au programme de l’équipe des moins de 13 mixtes, une première partie de match équilibrée remportée d’un but 8 à 7. Le deuxième tiers-temps a été plus compliqué dès le début avec quelques difficultés à marquer face à la défense à plat des Ruthénois. Distancés de quatre buts, les jaunes et bleus n’ont pu refaire leur retard et s’inclinent 6-9.

Dans la troisième partie, l’équipe a réussi à fournir un jeu plus complet qui a permis de remporter le match 27-21.

Les moins de 15 filles recevaient quant à elles leurs homologues d’Aucamville, invaincues. Ayant à cœur de se racheter de la mauvaise prestation du match aller, elles ont réussi à l’emporter joliment 25-24. Les moins de 11ans se déplaçaient quant à eux à Millau où ils se sont inclinés 10-7.

Enfin, les moins de 9 recevaient les équipes de LSH, ROC et RDV. Ce tournoi comptait 6 équipes, qui se sont toutes rencontrées. Le but était de partager ensemble un moment convivial, en essayant de mettre en application les premiers apprentissages techniques et tactiques du handball travaillé lors des entraînements.

Et malgré l’équipe 1 du ROC qui a dominé l’ensemble des matchs, tous les autres matchs ont été serrés et les jeunes villefranchois ont vraiment bien progressé depuis le début de l’année.