Villefranche-de-Rouergue. Océane Marty au championnat de France

Pour la deuxième année consécutive Océane Marty s’ést qualifiée pour le championnat de France minimes, démontrant ainsi un véritable potentiel. La compétition s’est déroulée à Paris. Se déroulaient dans le même temps au dojo de Rodez les passages U.V.1 katas et U.V.2 techniques Judo Villefranche y a présenté deux candidats : Kévin Deviot et Ludovic Lauwarier aidés de leurs partenaires : Geoffrey Berton et Alain Nougaret. Test réussi pour Kevin Deviot pour son U.V.2 et pour Ludovic Lauwarier pour son U.V katas. De bon augure pour la suite. Par ailleurs, aux shodans, Kevin Deviot a marqué 30 points pour la ceinture noire.