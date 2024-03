Onet-le-Château. Rando et gastronomie étaient au menu des adhérents

Le club Retraite Sportive des 4 Saisons a renoué avec une sympathique tradition : une randonnée suivie d’un repas au restaurant, l’effort et le réconfort ! C’est ainsi qu’une soixantaine de randonneurs se sont rendus à Noailhac.

Pour la plupart, ce fut une formidable découverte, en sillonnant les sentiers sous un soleil étincelant, d’un charmant village qui offre un panorama époustouflant. L’effort a été réel mais toujours dans la bonne humeur, avec un rythme convenant à tous et à 13 heures au repas. Le restaurant Saint-Jacques, qui accueillait également des randonneurs tarnais, a servi le groupe dans la nouvelle salle des fêtes, où de ses grandes baies vitrées, la vue était garantie sur une belle campagne printanière. Avec la randonnée préalable, les participants s’étaient résolument préparés pour savourer le fameux stockfisch. Et stockfisch et autres mets ont été vivement appréciés. Pour poursuivre, les organisateurs Guy, Roger et Bernard, ont invité les participants à se rendre à Saint-Cyprien, à la maison Blieux, fabricant de fouace. Beaucoup connaissaient la maison, mais une visite de la fabrication a été un "plus" prisé par tous, confirmé par les achats en boutique !

D’autres sorties attendent les adhérents du club RS4S : excursion en région Bordelaise, séjour en Lozère, journée sur l’Aubrac, séjour en Aragon… La Retraite Sportive ? Du sport, de la détente et de la convivialité !