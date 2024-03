Montrozier. Réunion d’information pour se prémunir contre les arnaques en tout genre

Le Point Info Seniors de la communauté de communes Comtal Lot et Truyère, en partenariat avec la mairie de Montrozier et Le club des Carlines, a organisé une réunion d’information publique, sur la prévention des arnaques et escroqueries en tout genre, animée par la communauté de brigades de gendarmerie d’Espalion-Bozouls.

Cette rencontre s’est faite à la salle municipale de Gages, en présence de l’élue Fatima Dansette et de monsieur Solignac.

La multiplicité des canaux tel que les mails, sms, appels téléphoniques multiplient les possibilités d’actes de malveillance.

C’est ainsi qu’on constate une augmentation de 78 % des arnaques via internet. Pour s’en prémunir, le capitaine Léger et le gendarme Trulla ont donné quelques conseils.

Lors de démarchage à domicile, ne jamais régler en numéraire. Si les personnes n’ont pas pris rendez-vous ne les faites pas entrer et demander les cartes professionnelles. Attention aux ventes forcées et ne soyez jamais seul pour signer un contrat. Les cambriolages ont souvent lieu en journée. Habiter en milieu rural ne doit pas nous empêcher d’être vigilant. Aussi, pensez à fermer vos maisons. De nombreux cambrioleurs rentrent tout simplement par la porte d’entrée ! N’hésitez pas à signaler tout faits ou évènements suspects à la gendarmerie.

En ce qui concerne l’usage d’internet, n’ouvrez pas les mails dont vous ne connaissez pas les expéditeurs.

Réservez vos achats en ligne sur les sites de confiance "https…" et pour lesquels vos achats doivent être sécurisés et confirmés par un code délivré par votre banque.

Un temps d’échange a permis à la vingtaine de personne présente d’obtenir des conseils en lien avec leurs expériences personnelles qui permettront très certainement à chacun de mieux réagir.