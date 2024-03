Aveyron : un salon multiple et branché pour réduire sa facture énergétique

L’Athyrium d'Onet-le-Château accueillera le salon Eco-énergie, les 29, 30 et 31 mars : les exposants et les animations permettront aux visiteurs de réduire leurs charges d’énergie, tous en faisant respirer la planète

Eco-énergie, c’est une sélection d’acteurs pros et d’entreprises aveyronnaises qui proposeront aux particuliers des solutions adaptées et innovantes (en rénovation, énergies renouvelables, chauffage, génie climatique, photovoltaïque, isolation, menuiserie, mobilité verte, diagnostics thermiques…) et ce, pour la première fois sur Onet-le-Château. Un choix qui s’est imposé comme une évidence, cette dernière étant un modèle de ville verte par excellence.

Tous les secteurs d’éco-énergie seront représentés et le public peut venir en toute confiance pour trouver SA solution. On pourra y chercher aussi des informations personnalisées auprès de l’Adil, Rénov-Occitanie, Octeha ou encore la chambre des métiers et de l’artisanat de l’Aveyron, concernant les aides à la rénovation pour faire des économies d’énergie. Il faut savoir qu’elles sont très importantes et qu’il faut en profiter pour que demain votre facture d’énergie, qui de fait, est amenée à accroître irrémédiablement, soit réduite…

Au programme de ces 3 jours

Vendredi 30 mars : des visites scolaires sont organisées avec un escape game de GRDF "le bus vertigineux" de 14 h à 16 h, puis à 16 h 30, la chambre des métiers proposera aux professionnels une conférence "L’atelier Renov’Occitanie" et à 17 h 30 aura lieu l’inauguration officielle.

Samedi et dimanche : une restauration sur place est prévue le midi : circuit court, produits locaux, zéro-déchets. Il y aura des démos de diagnostic thermique avec drones (sur les maisons des années 50, mais aussi les maisons neuves, avec retransmission sur écran géant), des essais de vélos électriques (et le tirage au sort pour en gagner un) et sur les 2 jours à 15 h, une conférence Adil "tout savoir sur les aides financières 2024, à la rénovation".

Le salon sera ouvert le vendredi 29 mars de 14 h à 18 heures et le samedi et dimanche de 10 h à 18 heures. L’entrée est fixée à 3 € (gratuit pour les moins de 18 ans).