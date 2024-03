Le "trèfle du Pays rignacois" propose des randonnées pour la bonne cause

"Lorsqu’on est malade, le sport est très important. Non seulement il permet de se vider la tête mais il donne aussi le courage et la force d’affronter la maladie", explique Yohan Laporte. Et il sait de quoi il parle puisqu’il a dû affronter deux cancers. Fort de cette expérience, il a décidé de créer une nouvelle association Santé sport Rignac, une équipe d’environ une quarantaine de personnes. Son but est de récolter des fonds pour une association qui lui tient énormément à cœur, Tout le monde contre le cancer, une association qu’il apprécie car elle s’occupe non seulement du malade mais aussi et surtout de son entourage. "L’annonce d’un cancer bouleverse le quotidien du malade et de sa famille et c’est tous ensemble qu’ils vivent ce combat contre la maladie et ont besoin de garder la force d’avancer", poursuit Yohan.

Pour récolter des fonds, une manifestation sportive, "la rando le trèfle du Pays rignacois", aura lieu samedi 27 avril. Au programme, trois circuits VTT qui peuvent être faits soit individuellement soit cumulés.

Pourquoi le trèfle ? Yohan explique : " Les trois circuits, dont le point de départ et d’arrivée sera l’espace André-Jarlan, forment trois boucles rappelant les feuilles d’un trèfle." Le premier circuit dit familial de 15 km partira du côté de Saint-Félix d’Anglars vers La Draye. Le deuxième dit amateur ira du côté du Buenne. Quant au troisième, il partira vers Mirabel et le circuit du Maquis. Deux circuits de randonnées pédestres de 8 et 14 kilomètres seront aussi proposés : "Probablement le circuit des tilleuls et le circuit médiéval", suggèrent les organisateurs. Départ à partir de 8 heures. À midi, repas à l’espace André-Jarlan : aligot, saucisse, gâteau à la broche. L’après-midi, un tournoi du futsal sera proposé. La soirée se terminera par un concert et un repas soupe au fromage organisé par le comité des fêtes.