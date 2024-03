Espalion. Les favoris présents aux éliminatoires en triplettes

Sur les sélectifs terrains de Saint-Côme-d’Olt, les meilleures formations se sont logiquement imposées aux éliminatoires de district en triplettes.

Cinquante formations ont participé à cette compétition la plus prisée de la pétanque, quelque peu perturbée par le froid et la pluie, et les meilleurs se sont imposés.

La plupart s’étaient déjà qualifiées lors des éliminatoires en doublette et elles confirment leur statut.

Seule absente de marque, l’équipe Thibaut Bories, Florian Valette, Alexis Trouillet qui pouvait avoir de légitimes ambitions. Comme en doublette, les clubs d’Espalion et Sainte-Geneviève se sont partagé les places pour la finale départementale des samedi 6 et dimanche 7 avril au Gua, avec également une équipe de Saint-Geniez-d’Olt.

Les qualifiés

Julien Teulier, Jacques Pèbe et Benoît Pullès (Sainte-Geneviève), Dorian Théry, Samuel Santos et Florent Mallet (Espalion), Olivier Bras, Philippe Solignac et Jean-Philippe Marcillac (Saint-Geniez-d’Olt), Serge Veyre, Romain Terrisse et Ludovic Cusey (Sainte-Geneviève), Nourrédine Touili, Fabien Tourteau et Jimmy Lague (Espalion), Dominique Delpuech, Jean-Luc Leybros et Cédric Colomb (Sainte-Geneviève), Robert Costes, Laurent Petit et Nathan Petit (Espalion).

Doublette mixte

Ce lundi 1er avril 36 doublettes mixtes se disputeront à Bozouls les 6 places qualificatives pour la finale départementale des samedi 20 et dimanche 21 avril à Montbazens. Elles représentent les clubs d’Espalion (9), Saint-Côme-d’Olt (9), Sainte-Geneviève (7), P. Carladez (6), Le Nayrac (3), et Bozouls (2).