Millau est fromage, Rodez est plus chocolat, mais ces deux villes de l'Aveyron sont dans le Top 10 français

Le spécialiste toulousain du géomarketing Smappen a séparé les villes de plus de 20 000 habitants qui sont plus chocolat de celles qui préfèrent le fromage, en comparant le nombre de fabricants et de points de vente, le tout rapporté à la population, et quelques milliers d'autres données. En Aveyron, Rodez apparaît plus cacao et Millau plus "claquos". On détaille, y compris en Occitanie.

Fromage ou dessert ? Smappen a voulu savoir quelles villes de plus de 20 000 habitants en France en pinçaient pour le chocolat et quelles préféraient mordre dans une tartine de fromage. Pour cela, le site de géomarketing a compté dans chacune des villes le nombre de chocolateries et le nombre de fromageries. Smappen a ainsi comptabilisé en France 6692 points de ventes spécialisés de chocolat (artisans chocolatiers, chocolateries et boulangeries- pâtisseries-chocolateries) contre 5 964 fromageries (fromageries et fabricants de fromage). En Aveyron, seules deux villes dépassent les 20 000 habitants, mais elles figurent bien placées dans leur classement respectif. Rodez et la chocolaterie A Rodez, c'est le chocolat qui a le plus pignon sur rue avec 1 chocolaterie pour 2 711 habitants, ce qui suffit au chef-lieu de l'Aveyron pour intégrer le Top 10 des villes les plus "chocolat" de France, dont voici le Top 5 : Biarritz (64) : 1 chocolaterie pour 1618 habitants Challans (85) : 1 chocolaterie pour 2190 habitants Vannes (56) : 1 chocolaterie pour 2455 habitants Saint-Malo (35) : 1 chocolaterie pour 2473 habitants Vichy (03) : 1 chocolaterie pour 2537 habitants Plusieurs autres villes d'Occitanie fortement "chocolatées" figurent dans le Top 50 de ce classement, mais derrière Rodez, 10e de ce classement et championne d'Occitanie : 13e : Albi (81), 1 chocolaterie pour 3068 habitants

18e : Auch (32), 1 chocolaterie pour 3217 habitants

35e : Alès (30), 1 chocolaterie pour 3572 habitants

36e : Montauban (82) : 1 chocolaterie pour 3628 habitants

49e : Agde (34) : 1 chocolaterie pour 4172 habitants Millau en fait tout un fromage Concernant les villes qui préfèrent le fromage, Millau, pays du roquefort, se hisse à la 5e place du classement national, dont voici le Top 5 : Aurillac (15) : 1 fromagerie pour 1977 habitants Biarritz (64) : 1 fromagerie pour 2353 habitants Aix-les-Bains (73) : 1 fromagerie pour 2456 habitants Vichy (03) : 1 fromagerie pour 4229 habitants Millau (12) : 1 fromagerie pour 4296 habitants Plusieurs autres villes d'Occitanie figurent aussi dans le Top 50 des villes les plus fromagères : 13e : Agde (34), 1 fromagerie pour 5840 habitants

23e : Albi (81), 1 fromagerie pour 7013 habitants

27e : Sète (34), 1 fromagerie pour 7429 habitants

30e : Auch (32), 1 fromagerie pour 7506 habitants

34e : Castelnau-le-Lez (34), 1 fromagerie pour 7823 habitants

37e : Rodez (12), 1 fromagerie pour 8132 habitants

42e : Castres (81), 1 fromagerie pour 8529 habitants

43e : Tarbes (Hautes-Pyrénées), 1 fromagerie pour 8585 habitants

48e : Montauban (Tarn-et-Garonne), 1 fromagerie pour 8811 habitants Les deux mon capitaine Fromage et dessert, au chocolat bien sûr : les villes d'Occitanie qui ne se privent ni d'un bon morceau de fromage, ni d'un carré de chocolat, sont clairement identifiées grâce à ces deux classements : Rodez, Agde, Albi, Montauban et Auch ne se privent de rien !