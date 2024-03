VIDEO. Découvrez le nouveau nom issu de la fusion des coopératives agroalimentaires Capel et Unicor

Le nouveau nom a été dévoilé et applaudi dans la matinée de ce vendredi 29 mars, à Rignac, en présence d’environ 300 personnes. Jean-Claude Virenque prend la présidence de cette nouvelle entité. Pierre-Olivier Prévôt en sera le directeur général et Julien Volpellier le directeur général adjoint.

Il ne manque plus à cette "nouvelle" coopérative la décision définitive de l’Autorité de la concurrence. La coopérative, qui aura son siège à Rodez, s’étendra sur sept départements, comptera près de 10 000 adhérents, emploiera près de 1 600 salariés pour un chiffre d’affaires de 720 millions d’euros.

"Nous nous inscrivons dans un temps long"

"Nous ne sommes pas là pour faire un coup et disparaître. Nous nous inscrivons dans un temps long" a insisté Jean-Claude Virenque. Cette annonce a lieu au lendemain des assemblées générales extraordinaires de Capel (mercredi) et Unicor (jeudi) qui ont validé "à l’unanimité" cette fusion. "Nous avons eu le go souverain de nos adhérents" s’est félicité Jean-Claude Virenque.

Cette fusion entre Capel et Unicor accouche de "Natera, corrpérative de territoires vivants". Le nom a été révélé dans un clip vidéo à retrouver en début d'article.