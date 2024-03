Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. La biodiversité communale est lancée

À la salle des Illustres de la mairie s’est déroulée la première réunion publique qui ouvre le projet d’atlas de la biodiversité communale (ABC). Élus, naturalistes partenaires et agents du Parc de l’Aubrac ont présenté les étapes du projet à une quarantaine d’habitants intéressés à la biodiversité communale. À Saint-Geniez, l’année 2024 sera ponctuée d’inventaires et d’animations sur ce thème. Ce projet en faveur de la biodiversité forestière, cet atlas permettra de mieux connaître, protéger et valoriser le patrimoine naturel sensible de notre territoire. Si vous êtes intéressés, rejoignez le comité de pilotage aux côtés des élus et des naturalistes pour suivre de près toutes les étapes du projet et participer activement à son avancement.