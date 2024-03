Le Nayrac. Rires et applaudissements avec Guste et Compagnie

La troupe Guste et Compagnie de Golinhac proposait son spectacle à l’espace multiculturel qui affichait complet. Les comédiens entraient en scène et présentaient une succession de saynètes. Le premier thème permettait de lire leur lettre de motivation pour rejoindre le groupe, avec bien sûr des anecdotes et de l’humour ponctués d’expressions bien locales. Irma la voyante présidait l’avenir, les politiques s’affrontaient sur leur programme mais étaient au final de bons amis, l’élection de Miss Camping attirait les candidates…

Après l’entracte c’était une histoire de famille où quiproquos et rebondissements déclenchaient rires et applaudissements.

Pour ceux qui n’auraient pu être présents, le spectacle sera joué à Golinhac, samedi 6 avril à 20 h 30.