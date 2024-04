Villeneuve. De l’art et du sport pour la santé des écoliers

L’école primaire de Villeneuve a engagé tout un processus visant au développement d’activités bénéfiques aux enfants.

L’école primaire lieu d’apprentissage des fondamentaux et aussi un lieu d’ouverture et de découverte. C’est ainsi que cette dernière période fut riche en évènements à l’école de Villeneuve. Tous les élèves de l’école ont d’abord participé à "la grande lessive", une manifestation d’art participatif. Le thème choisi pour cette édition était "faire des bulles". Les travaux des enfants ont été étendus au jardin public près du monument au mort toute la journée.

Ensuite, les plus petits des classes de maternelle se sont rendus à la salle des fêtes pour visionner "Petites casseroles", cinq courts-métrages sur le thème de la différence dans le cadre du dispositif "maternelle et cinéma".

Dans un autre registre, les classes de Géraldine Lacombe et de Cathy Aparisi ont bénéficié d’un atelier de danse dirigé par Azdine Bouncer, interprète de la compagnie Pyramid, chorégraphe et professeur de danse. Ces ateliers avaient pour but d’accompagner les élèves dans la création de la chorégraphie que les classes ont récemment présentée lors des "rencontres départementales de danse à l’école", à l’espace Yves-Roques de Decazeville. Les élèves ont pu valoriser leur production en se présentant devant un public venu en nombre.

L’école est aussi un lieu où il est nécessaire d’aider les jeunes, à veiller qu’ils ne restent pas inactifs. De nombreuses recherches ont mis en évidence l’importance fondamentale de l’activité physique quotidienne pour la santé des enfants. Le manque de pratique d’activité physique devient un véritable problème de santé publique. Afin de motiver les enfants, il s’agit de proposer un projet ludique pour qu’ils deviennent les acteurs de leur santé, autour du "Grand défi vivez bougez", qui vise également à favoriser la pratique d’activités physiques en famille.

Ce grand défi, en cours de réalisation, va durer un mois. Pendant cette période, l’enfant pratiquera chaque jour des activités physiques, que ce soit à l’école, au centre de loisirs ou dans d’autres lieux (dans un club sportif, au jardin etc.). Il va transformer toute son activité physique en "cubes énergie". Le but est d’acquérir le plus de "cubes" possible et d’impliquer sa famille. En effet, toute activité pratiquée en famille permet à l’élève de multiplier les "cubes".

L’aboutissement de cette action se fera sous forme d’une grande manifestation, "la grande récompense". Elle se tiendra à la salle des fêtes de Villeneuve. Plus de 280 élèves sont attendus. Ce sera également l’occasion de partager des chorégraphies apprises dans les écoles.