Confort, espaces extérieurs et intérieurs, architecture : on vous dit comment la nouvelle crèche d'Espalion est écologique et innovante

L’inauguration, début juin, de la crèche, route de Saint-Pierre, à Espalion, promet un nouveau chapitre d’épanouissement pour les tout-petits.

Une nouvelle ère de la petite enfance se profile à Espalion avec l’ouverture imminente de sa toute nouvelle crèche, située sur la route de Saint-Pierre. Avec une capacité accrue, passant de 36 à 50 places, cette crèche promet un environnement accueillant et respectueux des tout-petits de la région.

Un aménagement axé sur le confort et l’exploration

Le bâtiment, conçu dans une optique de durabilité et de confort pour les enfants, offre une gamme d’espaces tant intérieurs qu’extérieurs pour répondre à leurs besoins en matière d’exploration et de jeu. Les enfants seront répartis en trois groupes distincts, favorisant ainsi une approche individualisée en fonction de leur âge et de leurs besoins spécifiques.

Des espaces extérieurs stimulants et éducatifs

Les enfants auront accès à des espaces extérieurs spécialement conçus pour leur éveil et leur plaisir. Ces zones comprennent des sols durs et des espaces herbeux, ainsi qu’un potager et une variété de jeux adaptés à chaque tranche d’âge. Ces environnements extérieurs offriront aux enfants l’opportunité de découvrir la nature et de s’engager dans des activités éducatives sous le ciel ouvert.

Une architecture respectueuse de l’environnement

Le souci de réduire l’empreinte carbone a guidé la conception du bâtiment, mettant en valeur l’utilisation de matériaux durables tels que le bois et le béton de site. Ces choix architecturaux ne se limitent pas seulement à l’esthétique, mais visent également à créer un environnement sain et chaleureux pour les jeunes occupants. Les artisans locaux ont été mis à contribution pour réaliser un mobilier sur mesure, offrant ainsi un environnement pratique et esthétique.

Des espaces intérieurs stimulants et polyvalents

À l’intérieur, la crèche propose une variété d’espaces conçus pour encourager l’exploration et le développement des enfants. De l’atrium central, avec ses toboggans et ses jeux moteurs, à la salle d’activité offrant des activités de motricité fine, chaque espace est pensé pour stimuler le développement des tout-petits de manière ludique et éducative.

Une collaboration renforcée avec le relais petite enfance

La proximité avec le relais petite enfance offre une occasion unique de collaboration entre les deux institutions, favorisant ainsi les échanges de ressources et d’expertise. Des espaces communs sont prévus pour encourager les interactions entre les enfants et les professionnels, renforçant ainsi le sentiment de communauté et d’appartenance.