Sénergues. La journée "matériel agricole" de Vincent Clot a connu une belle réussite

Voici déjà trois ans que Vincent Clot a repris les rênes du garage de Francis Marragou à Sénergues. En plus de l’entretien des véhicules légers et utilitaires, il y a adjoint la réparation des matériels agricoles. Depuis deux ans, il est agent John Deere, en partenariat avec l’entreprise Agri-Pole de Villefranche-de-Rouergue.

Vendredi, Vincent Clot a eu le plaisir d’accueillir une bonne quarantaine d’exploitants agricoles de Sénergues, d’Espeyrac, de Campuac, de Golinhac, de Pruines et de Saint-Cyprien, qu’il avait invité pour une journée portes ouvertes, en présence de Florian Astié, commercial chez Agri-Pole, agence de Calmont-Laissac.

Une exposition d’une dizaine de matériels agricole a attiré de nombreux intéressés et d’abondantes conversations, tout comme la vente de divers consommables en promotion. En dehors de John Deere, Vincent Clot peut proposer des matériels Kramer et Merlo ainsi que des matériels de sol Lemkem, Gyrox, Sodimac, Somas… un choix des plus vastes. Le maire Daniel Joulia, présent à cette première, se réjouit de ce service de dépannage agricole de proximité, indispensable pour les agriculteurs du territoire. Cette journée commerciale s’est poursuivie autour un convivial buffet offert par le responsable à tous les participants.