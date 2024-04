Saint-Christophe-Vallon. Les écoliers d’Arc-en-ciel émerveillés par l’univers du rock

"Formidable, incroyable, super bien…" Les élèves de CM de l’école publique Arc-en-ciel ont dû puiser dans leur répertoire de superlatifs pour exprimer leur ressenti après avoir assisté au concert de rock donné par le groupe Tankus the Henge à la salle du Club à Rodez. Au moment de l’exploitation faite en classe, le lendemain du spectacle, chacun avait encore en tête cette "fabuleuse ambiance concert" qui les a captivés avec ses 7 musiciens et une grande variété d’instruments : piano, batterie, guitare, basse, trombone à coulisse, saxophone. "C’est une expérience sensorielle très riche vécue par les élèves", a indiqué leur maîtresse Élise Calvignac soulignant que tous avaient été conquis par "l’énergie débordante de ce groupe anglais, emmené sur scène par la fougue et le sens du show de Jaz Delorean, pianiste, chanteur, acrobate et véritable bête de scène". Un grand merci à l’APE qui a financé l’entrée à ce spectacle ainsi que le déplacement en bus.