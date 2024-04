Rodez. Causse comtal : un projet à 20 millions d'euros pour le nouveau siège du Crédit Agricole

Appelé à être détruit, l‘actuel site de la première banque aveyronnaise sur le Causse Comtal sera remplacé par un nouveau bâtiment chiffré à 20 millions d’euros ! Les nouveaux locaux, devant accueillir 300 effectifs, seront inaugurés courant 2027.

Le coût prévisionnel du projet parle de lui-même : 20 millions d’euros. Ce mardi 2 avril, le Crédit Agricole a dévoilé les contours de son futur site au cœur du Causse Comtal. L’histoire d’une alliance "entre le patrimoine, la nature et le modernisme", censée accueillir les 300 effectifs administratifs de la célèbre banque courant 2027. Et pour ce nouveau site, le groupe, premier employeur privé du département si l’on englobe ses nombreuses filiales – plus de 1 200 personnes au total –, a préféré partir d’une feuille blanche. Les actuels locaux, datant de la fin des années 1970 sont destinés à disparaître : trop vieux, trop usagés, trop coûteux en énergie… À la place, se dressera un nouveau bâtiment de 3 400 m2 d’emprise au sol, contre 9 500 pour l’ancien. Il a été imaginé par le cabinet CL Architecture, installé à Montbazens et à Rodez, avec une équipe de maîtrise d’œuvre composée pour la majorité d’acteurs locaux : Bedrune Architectes de Rodez, IB2M de Gages, ECM de Rodez, Sigma Acoustique de Rodez, Exen de Vimenet… Et on en passe.

Toiture végétalisée, isolation en laine de mouton

Hier, tous les représentants de ces sociétés ont dévoilé les premiers plans de leur futur "bijou". Qui se veut avant tout " inscrit dans le paysage, la matière ". " On ne construit pas aujourd’hui comme on le faisait à la fin du siècle dernier : les enjeux environnementaux et sociaux guident désormais la conception et engagent notre responsabilité pour répondre aux enjeux de demain ", a souligné l’architecte Jean-Sébastien Cerès, lauréat de l’appel au projet lancé par le Crédit Agricole, insistant particulièrement sur la valeur environnementale pour son nouveau local. Les matériaux choisis s’inscrivent d’ailleurs dans cette politique, comme l’usage pour la structure d’un béton dit de site, soit réalisé à partir de matériaux récupérés in situ. L’isolation mettra aussi en lumière une filière aveyronnaise, avec de la laine de mouton issue de la filature Colbert, à Camarès. Surtout, les architectes ont insisté sur le futur patio du site, " un îlot de fraîcheur", et la toiture végétalisée. Celle-ci doit servir à être un réceptacle des eaux de pluie (lire par ailleurs) mais aussi devenir "un refuge de la biodiversité"…

Cette toiture servira aussi de support à l’installation de 240 panneaux photovoltaïques d’une puissance de 420W en vue d’une autoconsommation visant à couvrir une partie des besoins énergétiques du bâtiment. " On vise à devenir énergétiquement autonome d’ici 2030 ", dévoilent les dirigeants du Crédit Agricole, Pascal Duprat et Stéphane Leclerc, plus que jamais impatients de voir sortir de terre leur nouvelle "maison".