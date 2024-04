Espalion. Groupama et le RCENA officialisent leur partenariat

Dimanche dernier les deux équipes seniors du RCENA ont brillamment passé le cap des 16e de finale du championnat d’Occitanie. Ce week-end l’équipe fanion accueillera les Ariégeois de Foix alors que l’équipe B se déplacera à Bédarieux. En soutien Groupama d’oc a officialisé un partenariat par la signature d’une convention dans les locaux de l’assureur mutualiste.

Fort de 5 agences dans le Nord Aveyron, Groupama partenaire majeur de l’économie locale accompagne un grand nombre d’associations sportives, culturelles et humanitaires. "Avec ses 500 licenciés et 100 bénévoles, le RCENA est un partenaire dont les actions correspondent à nos valeurs", précise Stéphane Souyri, président de la Caisse Locale. Et de rajouter "en apportant notre soutien au RCENA, nous réaffirmons notre proximité et notre implication au bénéfice du territoire du Nord Aveyron".