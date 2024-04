Laissac-Sévérac l'Église. L’Ucal affiche une belle dynamique

L’association des commerçants et artisans du Laissagais avait réuni, dernièrement ses adhérents pour tenir son assemblée générale en présence de Mme Presne, maire de Bertholène et conseillère départementale, de deux élues de la municipalité et de la directrice et de la présidente de l’office du tourisme.

Les deux présidents, Valérie Salles et Jérôme Prat, ont débuté leur assemblée par un hommage à Florent Arazat, restaurateur, décédé accidentellement en août 2023 et membre actif de l’association.

Leur rapport moral fait état d’une participation active aux événements du village et d’une belle dynamique pour créer ses propres manifestations.

En effet, les présidents ont cité l’implication dans le Roc laissagais avec des vitrines décorées, un quine estival avec une belle affluence, un grand concert en octobre, un jeu de piste pour les enfants à l’occasion d’Halloween et le week-end des lutins qui a marqué la fin de l’année, avec trois jours de festivités entre Noël et le jour de l’An au cœur du village et en partenariat avec d’autres associations. L’association compte 68 adhérents dont onze nouveaux en 2023 et deux en 2024, et sept départs. La cotisation est maintenue au même tarif depuis des années car la contribution active des membres aux divers évènements est privilégiée.

"L’important, précise Jérôme Prat, est que l’association soit un facteur dynamique de la vie économique du Laissagais. Elle se doit de proposer un environnement favorable au développement des entreprises qu’elles soient commerciales, artisanales ou autres". Les projets pour 2024 sont nombreux. Les animations habituelles seront reconduites et cela commence par l’organisation des journées du commerce sur trois jours : le 10 avril à Sévérac-le-Château, le 11 à Saint-Geniez-d’Olt et le 12 à Laissac.

En juillet, une nouveauté sera proposée : la soirée de l’artisanat laissagais. Il s’agira d’un marché nocturne avec des artisans locaux et commerçants dans les rues du village. L’association réfléchit à l’éventuel retour d’un salon pour 2025.

Les personnes présentes ont, tour à tour, exprimé leur satisfaction et ont souligné le dynamisme de l’association ainsi que son implication effective et régulière dans la vie du village, concourant ainsi à son rayonnement et son attractivité.