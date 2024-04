Salles-Curan. Sang : des besoins toujours plus urgents

Récemment, une équipe médicale de Rodez est venue à Salles-Curan pour une collecte de sang. Depuis des années, le taux de donneurs reste constant sur le village et certains fidèles de la toute première heure, comme Jean venu faire un dernier don, se sont retrouvés avec des "premières fois" comme Yoan, jeune papa venu en famille, pour qui c’était le premier don.

Il faut dire que ce précieux sésame qu’est le sang manque souvent cruellement dans de nombreuses occasions et pour de multiples pathologies : accidents, interventions chirurgicales, maladies du sang, cancers… Personne n’est à l’abri d’en avoir besoin un jour. Les besoins sont, non seulement importants, mais aussi constants tout au long de l’année. Aussi est-il indispensable de se mobiliser encore et encore, d’en parler autour de soi, de "recruter", pour que le nombre de donneurs augmente un peu plus à chaque collecte.

Aucun risque, on offre une petite heure de son temps, on se pause pour prendre une collation toujours sympathique et par ce simple petit geste, on sauve une vie, des vies, nos vies.

Prochain appel aux dons en juillet. Mais il est aussi possible de donner son sang sur rendez-vous à l’hôpital de Rodez en appelant le 05 65 75 29 00.