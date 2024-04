Baraqueville. Arnaud Viala en visite chez Mathou créations

Le président du Département, Arnaud Viala, était en visite, mercredi, au sein du village du Lac, commune de Baraqueville. Accompagné des deux conseillers départementaux locaux, Virginie Firmin et Jacques Barbezange, il est venu à la rencontre de Jean-Rémy Bergounhe, président du groupe Finadorm qui comprend, entre autres, l’entreprise Mathou.

Cette entité est spécialisée dans la conception de mobilier de crèches et emploie 55 personnes. En début d’année dernière, elle a déménagé dans le gigantesque bâtiment qui ne pèse pas moins de 10 millions d’euros d’investissement. Il a été construit dans ce village tout près d’une autre usine du groupe, celle de Socofal. Toutes deux sont visibles, d’ailleurs, depuis la RN88 à 2x2 voies. Il est évident que la présence d’une telle structure constitue un atout économique indéniable pour le territoire : elle compte parmi les plus importantes de Baraqueville en termes d’effectif.

Le président Arnaud Viala et ses collègues conseillers départementaux se sont réjouis de compter l’entreprise industrielle Mathou créations parmi les plus innovantes et dynamiques de l’Aveyron.