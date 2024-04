Olemps. Couture et création s’agrandit

C’est en 2014 que Géraldine Fernandez installait son atelier de couture dans un local laissé vacant par la coiffeuse, Sylvie Baldet, en face de ce qui était alors l’hôtel des Peyrières. En plus de ce service, elle propose également tout ce qui est entretien du linge avec des machines adaptées aux grosses pièces. Dix ans après, Géraldine et Sandra, qui travaille à mi-temps avec elle mais qu’elle espère employer rapidement à plein temps, étaient un peu à l’étroit dans leurs murs alors le déménagement du cabinet infirmier contigu a été une opportunité vite saisie par la couturière. "On bénéficie de 25 m2 de plus ce qui m’a permis de déplacer la partie lavage et d’acheter de plus grosses machines pour les couettes. Tout cet espace sans le bruit des machines, on revit !" s’amuse Géraldine.

L’activité de l’atelier se développe d’année en année et la confection sur demande est un secteur en nette augmentation, des vêtements bien sûr mais aussi des cadeaux de naissance personnalisés, tapis d’éveil, housses de camping-car ou de chaise, le domaine d’expertise de Géraldine est très vaste. En ce qui concerne la confection de vêtements, le public pourra apprécier le 8 juin lors d’un défilé de mode organisé pour fêter les 10 ans de l’atelier. Et les deux couturières sont en plein travail de création concernant autant les enfants que les adultes, les femmes ou les hommes. À suivre !

Couture et création :

1, rue des 4 Vents

Tel : 05 65 68 26 72.