Luc-la-Primaube. Des moments de partage parents-enfants à la micro-crèche

La micro-crèche l’île aux étoiles à La Primaube a participé à la Semaine nationale de la Petite enfance dont la thématique était "Viens, je t’emmène". Comme l’intitulé le précise, le thème de cette année est une invitation au voyage.

Lors de celui-ci, les professionnelles ont choisi la destination, les parents ont joué les accompagnateurs et les enfants ont eu le rôle d’explorateurs. Toujours dans une même dynamique, la micro-crèche a mis en avant les pratiques éco-responsables en ciblant la thématique "Viens, je t’emmène découvrir les 4 éléments" : l’eau, l’air, la terre et le feu. Lors de cette semaine, plusieurs propositions, imaginées par les professionnels et parents, ont été soumises aux enfants : circuit d’eau, pots à tomates cerises, archéologie, moulin à vent, éventails, activité peinture "au feu les pompiers" et visite à la ferme des Vézinies. Ces jeux sont proposés aux enfants en fonction de leur développement et leur permettent de s’approprier les 4 éléments.

D’autre part, cette semaine a mis en avant le trio parents-enfants-professionnels.

Par conséquent, les parents étaient invités à rentrer dans l’univers de la crèche, les adultes se sont alors laissés guider par les enfants et leurs expériences tout au long de la semaine. Ces moments de partage sont importants dans la vie de la crèche. Pour les parents qui ne pouvaient pas être présents, la mise à jour quotidienne des réseaux sociaux (Instagram et Facebook), et les échanges du soir ont permis de communiquer au sujet des aventures de leurs enfants.