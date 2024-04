États généraux de l'information à Rodez : médias et démocratie au cœur des débats

Jeudi 29 février, l'IUT accueillait les Etats généraux de l'information, ouverts à tous : une journée d'échanges autour de tables rondes et d'ateliers pour nourrir un document national visant à préserver l'indépendance et la liberté de la presse, verments de la démocratie.

Un rendez-vous riche et dense autour des enjeux liés aux médias : promesse tenue pour les états généraux de l’information (EGI) qui ont réuni hier 120 personnes environ, dont une trentaine d’étudiants de la filière Infocom de l’IUT de Rodez qui accueillait, en partenaire, cette journée d’échanges.

Démocratie participative

Christophe Deloire, délégué général des états généraux de l’information sillonne ainsi la France pour bâtir un travail initié par le président de la République, dont la synthèse, au terme de ce parcours de démocratie participative et dénuée de parti pris politique ou corporatiste, donnera lieu en juin à la remise d’un plan d’action.

Objectif : amener le législateur à construire des règles communes visant à préserver l’indépendance de la presse, l’éducation aux médias, le pluralisme des courants d’opinion… Car l’information est plus que jamais importante dans la défense de la démocratie et invite à la vigilance, face notamment à toutes les formes de désinformation, de manipulations, de contres vérités, parfois distillées de l’intelligence artificielle aux réseaux sociaux.



Pour débattre, il fallait comprendre. Et autour de Christophe Deloire, des universitaires toulousains (Franck Bousquet, Sylvie Laval) mais aussi des intervenants du monde des médias ont éclairé le grand public invité bien sûr à poser des questions, autour de l’indépendance de l’information en particulier. Ateliers, conférences et tables rondes ont émaillé cette journée qui s’est conclue par un café de l’info en début de soirée pour continuer à nourrir ces échanges entre professionnels, acteurs du monde associatif et citoyens.