Les commerçants échangent leur boutique : un très bon poisson d'avril qui a animé le centre de ce village aveyronnais

Lundi 1er avril 2024, les habitants d’Espalion ont été surpris par une farce inattendue de la part des commerçants de la rue Droite

En effet, plusieurs d’entre eux ont échangé temporairement leurs boutiques, transformant ainsi le paysage habituel du quartier. Les clients ont ainsi eu la surprise de découvrir la coiffeuse travaillant dans la boutique de toilettage pour animaux, tandis que le cordonnier avait élu domicile chez la bijoutière.

Cette initiative ludique a été accueillie avec enthousiasme par la communauté locale, offrant un sourire et une atmosphère légère en cette période de transition vers la nouvelle saison.

Alors, quelle boutique appartient à qui ?

Les habitants ont été invités à deviner dans quelle boutique originelle se trouvait chaque commerçant, ajoutant un élément de jeu et de découverte à cette journée particulière. Cette animation originale a permis non seulement de divertir les clients, mais aussi de mettre en avant la diversité et la convivialité des commerçants d’Espalion.

À travers ce poisson d’avril peu conventionnel, les commerçants ont démontré leur créativité et leur engagement à offrir des expériences uniques à leur clientèle. Une façon originale et sympathique de débuter la nouvelle saison et de célébrer la richesse du tissu commercial local.