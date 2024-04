Saint-Amans-des-Cots. Grand succès pour le contest d’escalade

Il y avait foule samedi au gymnase de Sangayrac pour la compétition amicale interclub "contest de difficulté" organisée par le club d’escalade Truyère Aventure. Cette manifestation sportive a réuni 7 clubs venus de loin pour certains et représentés par 118 participants répartis en 5 catégories : microbes, poussins, benjamins le matin et ados, adultes l’après-midi. Tous se sont affrontés sur cette surface de 400 m2 comprenant soixante-dix voies, sur une hauteur de 12 mètres. Cette structure artificielle d’escalade comporte un dévers (surface de grimpe à l’envers) de 13 mètres d’avancée, avec une longueur développée de 16 mètres. Ce qui en fait l’un des murs avec le dévers le plus grand de la région Occitanie. Les finales du Contest se sont déroulées dans une ambiance électrique portée par les encouragements et les applaudissements. La remise des prix a récompensé les 3 meilleurs grimpeurs ou grimpeuses parmi les 6 finalistes de chaque catégorie. Les premiers sont : microbes (8-9 ans) : Lola Grenier (Amicale laïque St-Flour), poussins (10-11 ans) : Lucy Metral (Vertical Vic), benjamins (12-13 ans) : Pierrot Bastide (Vertical Vic), ados (14-16 ans) : Léo Dardun (CAAP Aubin), adultes (17ans et +) : Stéphane Machefert (MJC Rod’Ezcalade). Le contest de vitesse en duel a clôturé cette belle journée sportive. Il a été remporté par Alexis Viguier (Truyère Aventure). Tout au long de la journée, la buvette tenue par les bénévoles du club a permis à tous de profiter d’encas faits maison et de boissons. L’animation sonore était assurée par DJ Tropical Kiwi, avec un mix d’ambiance chaloupé et chaleureux. De nombreuses activités étaient proposées au public. De beaux jeux de jonglage et d’équilibre, encadrés par Stéphane de l’association Bric’Aubrac et des jeux de bois.

Dès 18 h 30, la soirée s’est poursuivie avec "la ferme des Murols" autour de ses wraps bio et autres produits maison.

Le club Truyère Aventure remercie tous les partenaires pour leur participation active et vous donne rendez-vous l’année prochaine.