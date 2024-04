Le Nayrac. La chasse aux œufs de Pâques avec le Foyer Rural

Comme chaque année, le Foyer Rural organisait une chasse à l’œuf le lundi de Pâques. Tous les enfants arrivaient avec leurs paniers et couraient pour dénicher les précieuses friandises cachées dans les arbustes, les massifs, les bordures, autour du puits, sous la table de pique-nique, dans l’aire de jeux du Jardin des Fleurs. Les rayons de soleil facilitaient la tâche en faisant briller les emballages des chocolats… Les plus grands n’hésitaient pas à partager leur butin avec les plus petits qui étaient moins agiles qu’eux.

L’après-midi se terminait autour d’un goûter offert par le Foyer Rural.