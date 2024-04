Bozouls. Les Bozoulais ont excellé à l’Open de l’Aveyron de karaté

Dernièrement s’est tenu l’Open de l’Aveyron combiné kata/combat ainsi que la Coupe de l’Aveyron de karaté semi-contact au dojo Raymond Saqué de Rodez. Plus de 100 compétiteurs issus de toute la région ont représenté leurs clubs, et les Bozoulais de l’AOB Karaté Bozouls se sont particulièrement distingués en terminant souvent premiers dans leurs catégories respectives.

Résultats de l’Open combiné Kata/combat : poussine : Manon Bonnet, médaille d’or ; poussin : Lorenzo Lombardi, médaille d’or ; pupille féminine : Justine Bonnet, médaille d’or ; benjamin : Élian Gottardo, médaille d’or ; minime masculin : Timéo Vieillescazes, médaille d’argent ; senior masculin : Kévin Balayre, médaille d’argent.

Résultats de la Coupe semi-contact : senior débutant – 76 kg : Kévin Balayre, médaille d’or ; Mention spéciale pour la belle participation d’Aurélien Gardes. L’AOB Karaté Bozouls félicite chaleureusement les élèves qui, après s’être entraînés sérieusement et assidûment, ont obtenu d’excellents résultats ! Félicitations également à Alexandre Durand qui, à l’issue de sa période de stage, est devenu arbitre départemental en karaté traditionnel.

Le club propose des cours de karaté adaptés aux enfants (5 à 11 ans) tous les mercredis de 17 h 30 à 18 h 45 ; des cours pour adolescents et adultes les mercredis et vendredis de 19 h à 20 h ; de la méditation les lundis de 18 h à 19 h et de 19 h 15 à 20 h 15 ; du karaté contact les mercredis de 20 h à 21 h ; et du body karaté les vendredis de 20 h à 21 h au gymnase intercommunal de Bozouls.

Des cours d’essai gratuits sont proposés tout au long de l’année.

Contact : 06 82 10 23 72 ou via la page Facebook du club "AOB Karaté Bozouls".