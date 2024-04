Rodez : nouvelles expos et Métiers d’art ce week-end dans les galeries et musées de la ville

Ce week-end, c’est l’occasion de découvrir des nouvelles expositions et de profiter du premier dimanche du mois aux musées, qui se consacrent aux Métiers d’art.

Comme une forme de coïncidence, plusieurs nouvelles expositions sont dévoilées en ce premier week-end de vacances. On vous propose une petite balade ruthénoise, de galerie en musée.

Galerie BShop. Étonnante exposition photo que celle proposée par la Galerie Bshop pour sa réouverture. Elle est l’œuvre de Romain Thiery et s’intitule "Requiem pour piano". Passionné de piano et de photo, cet artiste est parti à travers le monde en quête d’endroits abandonnés dans lesquels a été oublié aussi… un piano. Un résultat surprenant avec des photos qui prennent une tout autre dimension. Lauréat de nombreux prix, l'artiste ne laisse pas indifférent. Pour l’occasion, Jean-Michel Cosson et Claire Méravilles ont également fait appel au plasticien Cyrill Hatt, qui avec le talent qui le caractérise, a installé un piano et quelques photos de musiciens célèbres. À voir jusqu’au 1er juin.

La Menuiserie. Il est également question de photos chez Jeanne Ferrieu. Elle a invité Nel Clot, pour une expo baptisée "Matière à rêver". Cette artiste montpelliéraine est passionnée de photo et de… danse. C’est le mouvement qu’elle va chercher dans ses photos. Poursuivant comme une quête, de la matière… à rêver (vernissage ce samedi à 18 h). À voir jusqu’au 28 avril.

Galerie Réplique. Après Jean-Luc Fau, qui a ravi le public, place à Nicolas Fremion. Ce grenoblois diplômé des Beaux-Arts de Marseille s’inspire d’images traditionnelles coréennes, les minwha, qu’il se complaît à traverstir à la lumière de ses lectures et expériences de voyage. Pour concevoir ses œuvres, Nicolas Fremion reprend, retravaille et s’approprie les symboles codifiés au gré de son univers personnel et de son expérience. Il nous invite à découvrir des dessins, érotiques entre autres, et propose la découverte d’un univers naïf et licencieux. » À voir jusqu’au 27 avril.

Galerie Annotiau. Stef Berg est le nouvel invité de la galerie Annotiau, place du Bourg. "Sa peinture est tellement vraie, que l’on croirait de la photographie. Mais il n’en est rien. C’est bien de la peinture… ou acrylique, ou à l’huile, appliquée au pinceau ou au pistolet. Aller chercher la lumière, le reflet et rendre le dessin plus vrai que nature" glisse le galeriste. À voir jusqu’au 29 avril.

Journée des Métiers d'art à Fenaille, Denys-Puech et Soulages

Dans le cadre des premiers dimanches du mois et des Journées européennes des Métiers d’art, le musée Fenaille propose de découvrir ou plutôt de redécouvrir le travail exceptionnel de Roselyne Blanc-Bessière, céramiste-verrière ruthénoise, qui fête en 2024 son jubilé ! Soit 50 ans d’expérimentation avec le verre, ce matériau « fascinant et vivant » dit-elle. 50 ans de création pour le verre, « la peau de la lumière » et l’art de la transparence. Pour célébrer cet anniversaire, le musée Fenaille accueille quelques-unes des œuvres de l’artiste parmi ses vitrines.

De son côté, le musée Denys-Puech propose de rencontrer le ruthénois Antoine Maury, restaurateur d’œuvre peinte. Le public pourra, avec lui, observer une œuvre des collections du musée Denys-Puech. Comment s’y prendre pour examiner attentivement l’œuvre ? Quelles dégradations peut-on observer ? Quelles interventions sont préconisées ? L’après-midi, en résonance avec le travail du restaurateur, vous pourrez créer votre nuancier de couleurs avec Marie-Erveline Variot.

Le musée soulages abordera cette journée des Métiers d’art sous deux angles. D’une partir en invitant le public à créer lui même un outil artistique original (samedi 6 avril, de 14 h 00 à 17 h 00) et en assistant à la création d’un vase, avec une démonstration de techniques manuelles de création de céramique, avec la céramiste Sylvie Gravellard (dimanche 7 avril, de 11h à 13 h puis de 14h à 17h).