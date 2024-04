Villefranche-de-Rouergue : "Nous avons plein de services publics neufs mais l’accès n’est pas pensé pour les personnes en situation de handicap"

L’antenne villefranchoise de l’APF France Handicap dénonce des problématiques pour accéder aux services et commerces dans la commune.

En début de semaine, le groupe relais de l’association APF France Handicap a mené une action en bastide. Pour Fabrice Guillot, référent du territoire, lui-même en situation de handicap, malgré certaines améliorations la situation reste complexe. "Il y a un réel problème d’accessibilité à Villefranche pour les personnes en situation de handicap", argue-t-il. "Nous avons plein de services publics neufs mais l’accès n’est pas pensé pour les personnes en situation de handicap", regrette le Villefranchois.

"Dernièrement la nouvelle médiathèque a été livrée mais il est difficile d’y entrer", ajoute-t-il. "La place de parking PMR se trouve à l’autre bout de la place Bernard Lhez, la porte d’entrée est extrêmement lourde à ouvrir et n’est pas robotisée, et il n’y a pas de sonnette pour avertir le personnel. Ce sont des détails mais qui cumulés font beaucoup".

"Les choses doivent avancer plus vite"

Membre de la commission d’accessibilité, le Villefranchois fait régulièrement remonter des problématiques pour la mobilité des personnes handicapées. "De manière générale, c’est tout le cheminement vers les services et commerces qui n’est pas bien aménagé", ajoute-t-il. "Il y a eu, ces dernières années, des bateaux aménagés sur les trottoirs. Mais les choses doivent avancer plus vite."

Fabrice Guillot regrette un accès difficile à certains commerces de bastide. Avec une ou plusieurs marches devant certaines boutiques, l’obstacle est parfois important pour des personnes à mobilité réduite. "On se retrouve souvent bloqué devant la porte quand on est en fauteuil roulant", argue leW Villefranchois. "On est conscient que des aménagements pour des rampes d’accès coûtent cher, mais on a demandé à plusieurs reprises que des sonnettes soient installées. Cela revient à peine 30 euros. On a l’impression d’être des oubliés"

Les nouveaux conteneurs dans le viseur

Dernier aménagement conséquent à Villefranche, les nouveaux conteneurs sont aussi dans le viseur de l’APF France Handicap. "Ce n’est absolument pas accessible pour les personnes handicapées", fustige Fabrice Guillot. "Je suis en fauteuil roulant et quand j’ouvre la trappe, elle se retrouve au-dessus de ma tête. Comment peut-on jeter nos poubelles ? Cela n’a pas été pensé. On va devoir faire appelle à des auxiliaires de vie pour ce type de tâches, et cela va encore être à notre charge".