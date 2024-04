Villefranche-de-Rouergue. André Moly a fêté ses 101 ans entouré de sa famille

André Moly a fêté ses 101 ans, entouré de sa famille, des résidents et du personnel soignant de l’Ehpad de Rulhe. Le centenaire est né le 26 mars 1923 à Aubin, dans le bassin decazevillois. Il rencontre Marie-Antoinette Boudet originaire de Lanuéjouls, et se marie en 1949. Travailleur et volontaire, André part à Paris avec son épouse, et devient "bougnat". Après quelques années d’un travail difficile il réussit à acheter une petite entreprise de transport, où il se spécialise dans le déménagement et livraison de meubles neufs. Sa femme travaille auprès de lui afin de le seconder.

De leur union naissent deux garçons : Michel et Serge. Après toute une vie professionnelle à Paris ils partent passer leur retraite à Toulouse auprès de leur fils aîné pendant 10 ans.

Veuf en 2001, André décide de repartir dans l’Aveyron au lieu-dit "Theil", commune de Lanuéjouls, où son épouse était originaire. En 2009 Michel décide de venir vivre avec son papa. Ce n’est qu’en octobre 2022, alors âgé de 99 ans, qu’André décide de rentrer en Ehpad. Le jeu préféré d’André est le jeu du loto. Il s’intéresse toujours autant à la lecture, précise Sabine l’animatrice.

D’ailleurs, un livre sur l’Aveyron d’antan lui a été offert. Un gâteau au chocolat a été spécialement préparé par les pâtissiers de l’hôpital pour fêter cet anniversaire assez exceptionnel.

Quinze professionnels au contact des élèves et étudiants

Fin mars, une série d’interventions a eu lieu au lycée Raymond Savignac, dans le cadre du projet des "Journées de l’Économie et de la Digitalisation".

Chaque jour, des professionnels de ces deux secteurs, 15 en tout, ont partagé leur expertise avec les élèves et étudiants, leur offrant ainsi une occasion unique de découvrir les métiers d’aujourd’hui et de demain. Le lundi après-midi, M. Terral, formateur en web marketing, a captivé l’audience avec une présentation sur l’intelligence artificielle.

À travers un atelier utilisant Chat GPT, les étudiants ont pu approfondir leur compréhension de ce domaine en plein essor. Cette expérience leur a permis d’apprendre à rédiger un prompt, d’élargir leur culture personnelle sur l’intelligence artificielle et d’explorer les applications de l’IA dans leur quotidien.

Le mercredi matin, Mme Viala, community manager au Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées, a partagé son expérience professionnelle et les aspects de son travail liés à la gestion des réseaux sociaux. Dans l’après-midi, six professionnels en charge des Ressources Humaines (Lisi Aerospace, le Crédit Agricole, le groupe Unicor, le groupe Occipain – La Panetière, Carrefour Villefranche-de-Rouergue et le groupe François Gédimat) ont présenté leurs métiers et ont offert aux étudiants l’opportunité de participer à des entretiens d’embauche fictifs ou réels, leur donnant ainsi un aperçu concret du monde du travail.

Le jeudi a été consacré à la découverte de la marque "Fabriqué en Aveyron" avec Mmes Ramon et Gailhard, chargées de mission de l’Agence départementale de l’attractivité et du tourisme, ainsi qu’à une présentation des places de marché et des plateformes d’e-commerce par M. Viviès de l’agence A New Story.

Enfin, le vendredi a été ponctué par des activités ludiques et éducatives, avec notamment un jeu de société animé par Mme Casas (Banque de France), Mme Salanson et M. Bonhoure (Action EducFi) sur la vie d’entrepreneur, suivi d’une intervention de M. Bénissan, directeur départemental de la Banque de France, sur les missions de l’institution, la monnaie et la politique monétaire.

Ces journées ont élargi les horizons des élèves de la série STMG, des élèves de l’EDS SES, des étudiants de BTS MCO et GPME sur les métiers et les enjeux économiques contemporains et elles ont également renforcé leur motivation et leur engagement dans leur parcours éducatif et professionnel.