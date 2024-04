Saint-Christophe-Vallon. Le sénateur Alain Marc rend visite aux élus municipaux

Le sénateur Alain Marc, accompagné de son attaché parlementaire Mathieu Henry, était récemment en visite à Saint-Christophe-Vallon dans le cadre des rencontres qu’il initie avec les élus aveyronnais.

Accueilli par le maire, Christian Gomez et se adjointes France Deltour et Azilis Bellec, il a pris connaissance des projets municipaux en cours. Il a noté le portage privé pour la construction d’une maison médicale, à l’initiative des médecins qui recevront prochainement le renfort d’un nouveau confrère. Une nouvelle pharmacie, à proximité immédiate de cette maison de santé, sera également opérationnelle au printemps prochain. Les élus locaux ont à juste titre sollicité l’intervention du sénateur afin que la ligne ferroviaire Rodez-Paris retrouve au plus tôt un "fonctionnement normal", précisant qu’il s’agissait "du moyen de transport le moins onéreux pour se rendre à la capitale". Alain Marc a fait part du travail réalisé par son collègue Jean-Claude Anglars et lui-même afin que soient maintenues en classement FRR (anciennes ZRR), toutes les communes de l’Aveyron, ce classement procurant des avantages fiscaux pour les entreprises de moins de 11 salariés. Il a également indiqué que les parlementaires aveyronnais, déjà fortement impliqués sur ce sujet, engageraient prochainement une nouvelle initiative pour que la situation soit pérennisée. Par ailleurs, il a évoqué la nécessité d’améliorer le statut de l’élu local afin d’enrayer la crise des vocations. Elu récemment vice- président du Sénat, Alain Marc, soucieux de "partager la réalité et le quotidien des territoires" s’est félicité de la richesse de cette rencontre saint-christophoroise qui s’inscrit dans "l’indispensable consultation des maires et des conseils municipaux destinée de nourrir l’action législative à Paris ainsi que le contrôle de l’ action publique".