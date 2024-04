Villefranche-de-Rouergue. Un succès récurrent et mérité pour "Livre Franche"

"Un évènement culturel qui rayonne au-delà de notre territoire". "Une manifestation de 1er plan"… Les élus présents lors de l’inauguration du 35e Salon du Livre Jeunesse n’ont pas tari d’éloges vis-à-vis de l’association Livre Franche. Le succès de la manifestation ne se dément pas.

Toute la journée sous la Halle et particulièrement le matin, auteurs, autrices et illustratrices ont été sollicités pour dédicacer leurs ouvrages et échanger avec un public intergénérationnel.

De nombreux enfants ont également participé aux ateliers proposés. Un moment très attendu : la proclamation des prix des jury. Celui des collégiens auquel ont participé 400 élèves a été décerné à Mathilde Tournier pour son livre "Championne" et celui du Cycle 3 (choisi par 33 classes de CM1, CM2 et 6e) à Didier Jean et Zad pour "Deux mains pour le dire-l’affaire Aminata". Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 2025.