Druelle Balsac. Football : carton plein pour les féminines

Les seniors 1 en R2 se déplaçaient à Albi-Marssac avec une équipe handicapée et surtout sans gardien de métier suite à la blessure de Ryngielewicz. Les Druellois résistent la première mi-temps malgré un but des Tarnais à la 18e. En seconde période, les locaux marquent à deux reprises pour porter le score final à 3 à 0. A noter le match honorable de Viargues, gardien d’un soir, qui n’a rien pu faire sur les 3 buts.

Les seniors 2 en D1 recevaient St-Georges-de-Luzençon et encaissent un but à la 10e, mais grâce à Cros égalisent à la 35e. Mi-Temps 1 à 1. Les poulains de Teyssèdre lâchent en fin de match et encaissent 2 autres buts aux 80e et 90e.

Les seniors 3 se rendaient à Camboulazet et s’inclinent 4 à 2 mais conservent leur 4e place.

Les seniors féminines en R1 recevaient Montauban 2 et démarrent fort avec un triplé d’Estelle Carcenac et un but de Marie Meynkens. La deuxième période sera moins plaisante avec une réduction du score par les Tarn-et- Garonnaises.

Chez les jeunes, tous à Sébazac, les U15 perdent 3 à 0 contre Comtal. Les U 13, équipe 1, se font plaisir en finale du challenge Pitch et les U11 disputent un plateau pour l’équipe 1.

Les équipes 2 et 3 étaient sur des plateaux à domicile.

Samedi après-midi avaient lieu les phases finales des Coupes Territoire Arnaud François des U12-15 F et U18F. Grosse foule au Bouldou, il faut dire qu’avec 8 équipes par catégorie plus les éducateurs, les parents, grands-parents et amis(es), cela faisait du monde. Les U18F se sont distinguées en remportant tous leurs matchs et en battant en finale Sources Aveyron 2 à 0. Puis les U12-15 prennent le relais et après 2 victoires sortent Marvejols en demi après un match nul 1 à 1 et une victoire aux Tab. En finale, elles rencontrent St-Laurent la Canourgue, score 0 à 0 et nouveaux tirs au but. La gardienne druelloise s’est distinguée et a donné la victoire à son équipe. Bravo aux 2 équipes druelloises qui remportent les 2 coupes en jeu et merci au District Foot d’avoir organisé ce beau challenge à Druelle.