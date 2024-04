Baraqueville. Le temps de la brocante du printemps à Lax

Le Printemps est là et les traditionnelles brocantes du dimanche sont au rendez-vous. Si vous aimez fouiner, chiner, donner une seconde vie à vos affaires, l’association des parents d’élèves de l’école de Lax donne rendez-vous à la salle des fêtes de Lax, dimanche 28 avril, de 9 h à 17 h pour la "brocante du printemps". Les enfants tiendront leur stand et on pourra y retrouver, entre autres, des plants de fleurs et légumes pour le jardin ! Une buvette sera tenue avec un foodtruck. Inscription obligatoire par mail à laxape@gmail.com ou par téléphone au 06 31 14 30 81 jusqu’au 21 avril.