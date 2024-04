Le Nayrac. Les Caminaïres découvrent Gimalac

Pour leur sortie mensuelle, les Caminaires d’Olt al Dourdou avaient Le Nayrac pour destination avec un départ de Gimalac. Après l’accueil avec café, thé ou jus de fruits par les quelques habitants de ce petit hameau bien tranquille, les randonneurs prenaient le départ pour une boucle de 9 km sur les belles pistes forestières.

Au détour de la forêt, on pouvait apercevoir Golinhac, les Cazals, Florentin en passant par Badiols, Le Poujol, la Gâche, Alcor et Grignac et retour à Gimalac où les maisons sont bien entretenues.

Le pot de la municipalité, les pâtisseries des nayracoises et nayracois et même les friandises en chocolat étaient très appréciés. L’après-midi se terminait par la visite de l’atelier de Sabine tapissière à Gimalac. Elle a su faire partager sa passion et son talent.

La prochaine sortie sera la randonnée interclubs le 14 avril à Verlac, près de Saint-Geniez-d’Olt et d’Aubrac.