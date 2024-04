Bozouls. Théâtre : Eric et Quentin font un carton

Près de 400 personnes ont fait le déplacement au nouveau complexe Cardabelle de la ville pour passer une soirée agréable autour du rire, spectacle organisé par la communauté de communes.

Eric et Quentin un duo humoristique formé à la télévision par les acteurs et écrivains Eric Metzer et Quentin Margot.

Peut-on rire de tout mais pas avec n’importe qui, précise l’acteur et rire est-il aussi essentiel que de manger cinq fruits et légumes par jour ? Et pourquoi est-il si important dans notre société ? Eric indique que la moyenne de temps passé à rire les Français rient en moyenne 4,6 fois par jour Le rire est souvent associé à la joie et à la détente de manière insoupçonné il apporte de nombreux bienfaits et est excellent pour la santé, suivant les statistiques les Français rient de moins en moins.

Les acteurs ont fait participé le public en leur demandant de lire une blague et suivant l’intonation et la chute le sens diffère, ce qu’ont démontré Eric et Quentin. Une belle soirée positive car quelques minutes de rire sont l’équivalent d’une heure de relaxation.