Baraqueville. Un athlète paralympique devant les écoliers

Pour la Semaine Olympique et Paralympique (SOP), les élèves avaient rendez-vous ce mardi 2 avril avec Cédric Fèvres Chevalier médaillé au JO de Londres dans la catégorie tir. Pour cette rencontre en visioconférence les élèves avaient préparé avec Mme Dournel professeur d’EPS des questions très précises sur la connaissance de cette discipline, les conditions de préparation d’un sportif de haut niveau et sur les qualités nécessaires à avoir pour être performant. Cédric Fèvre a répondu avec beaucoup de plaisir à toutes ces questions et, cerise sur le gâteau, leur a présenté sa médaille d’or obtenue au JO de Londres.

Mais il est resté évasif sur sa participation aux JO de Paris car les qualifications et le résultat officiel ne seront connus qu’au mois de juin. C’est après une ovation que les élèves ont dit au revoir à Cédric qui se préparait à partir en Corée.