Luc-la-Primaube. Basket : 96 jeunes disputent les finales régionales, challenge et panier d’or

Le club Luc Primaube basket présidé par Véronique Romulus, organisait dimanche, les finales challenge benjamins (U11 et U13) et panier d’or à La Primaube à l’espace Antoine-de-Saint-Exupéry, dans la salle Citadelle et la halle multisports.

96 enfants, garçons et filles du secteur Ligue Occitanie basket-ball étaient présents pour disputer les épreuves en présence de Christel Espinasse, présidente du comité départemental Aveyron-Lozère basket-ball.

Trois licenciés de LPB ont participé à la finale du challenge benjamin(e) s : Kenzo Roumégous, Romane Bouchez et Nora Halfi. Les épreuves individuelles ont permis d’évaluer le niveau de maîtrise des fondamentaux spécifiques de ces jeunes joueurs.

Quatre épreuves individuelles composent le basket d’or : la gâchette (tirs sous le panier), les 7 tirs (autour du panier), le parcours dribble (dribbles et tirs) et le ballon déménageur (passes). La première fille et le premier garçon du challenge benjamins étant qualifiés pour la finale nationale à Paris les 27 et 28 avril à l’Accor Arena. La présidente du LPB, Véronique Romulus remercie chaleureusement tous les bénévoles qui se sont investis dans l’organisation de la gestion des repas, crêpes et buvette.