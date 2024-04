Baraqueville. Concours d’éloquence au collège Albert-Camus

Vendredi dernier, les dix finalistes du concours d’éloquence se sont affrontés au collège Albert-Camus de Baraqueville. Organisé pour la troisième fois dans l’établissement, le concours s’adressait aux 112 élèves de quatrième.

Moment intense

Le travail, mené par les professeurs de français Mme Castrant et Mme Urlacher, et la documentaliste, Mme Faget, a permis aux élèves de réfléchir et se positionner sur une problématique qui leur tenait à cœur : harcèlement, sexisme, guerre, maltraitance animale et bien d’autres sujets d’actualités. Après les présélections et les demi-finales, dix élèves se sont démarqués par leur brio et le jury, composé de professeurs et de membres de la direction, a élu son podium : Jade Pozouls est montée sur la première marche, suivie de Mareva Bailly à la deuxième place, et de Maëlys Bessière Stimbach et Ewenn Guegen, ex æquo en troisième position.

Ce moment fut intense pour les élèves, les enseignants et les parents venus assister à cette finale.

Cet événement témoigne encore d’un beau projet pédagogique et humain porté par le collège Albert-Camus.