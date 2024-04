Saint-Amans-des-Cots. L’amicale laïque a fédéré

Les participants se sont retrouvés nombreux à chacun des deux quines sans ordinateur pour tenter leur chance. Dans une ambiance sympathique, les numéros annoncés ont tenu en haleine les joueurs pleins d’espoir à gagner un lot. Le bénéfice de ces deux journées est distribué au collège de la Viadène et à l’école primaire de Saint-Amans-des-Côts. Cette aide financière leur permettra de réaliser des activités avec un moindre coût pour les familles et d’acheter divers matériels. L’amicale laïque remercie les personnes qui sont venues "quiner", celles qui ont acheté des cartons et tous les généreux donateurs.