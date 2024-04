Espalion. Les footballeurs se rassurent pour la fin de saison

Espalion accueillait ce dimanche l’équipe d’Aguessac un match important puisque, en cas de victoire, les hommes de Pascal Cure pouvaient quasiment valider leur maintien en D1. Le match

s’est joué dans des conditions bien particulières, notamment

à cause de nombreuses rafales de vent. Cela ne perturbera pas trop les locaux qui vont largement dominer leur adversaire avec

un score final de 3 à 0 qui aurait pu être largement plus sévère, tant il y a eu de nombreuses occasions non concrétisées. Les buteurs de la rencontre sont Cayla par deux fois et Axel Da Cunha qui inscrit son premier but avec l’équipe fanion. Une très belle victoire pour Espalion qui va essayer de finir la saison

de la meilleure des manières avec deux matchs en déplacement

et un à domicile. Pas de match ce week-end prochain.