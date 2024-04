Olemps. Les jeunes footballeurs ont "dépollué" leur environnement

Plus de 50 personnes, dont 30 enfants âgés de 6 à 12 ans, ont répondu à l’appel du club de football, samedi matin pour participer à une opération "Nettoyage de la nature" impulsée par Sébastien Fabre "(responsable de l’école de foot) et Marvin (salarié en alternance au club).

Le ramassage des déchets a eu lieu sur 4 circuits différents autour du stade Henri-Montal pour les plus jeunes (U7), ensuite le secteur des résidences seniors, autour de la salle 7-77, le secteur de la crèche et des quartiers du Manoir avoisinants, la place de la Fontaine et le parking de la Crouzette pour les U13.

Laurie, représentante du Sydom, a donné de nombreuses informations avant et après la collecte des déchets, expliquant notamment le circuit des poches jaunes entre la collecte jusqu’au centre de tri de Millau.

Les différents groupes ont ramassé des bouteilles en verre et mégots de cigarette en grande quantité, sans compter quelques déchets malheureusement habituels : emballage plastique, papiers et diverses choses.

Les enfants et adultes ont eu droit à un goûter et une boisson, avant une séance d’entraînement sur le terrain pour clôturer la matinée.

Le club tient à remercier tous les enfants et parents qui ont participé à l’opération ainsi que le Sydom (Laurie) et la mairie d’Olemps (Huguette Théron-Canut) pour leur soutien dans l’organisation de cet événement et la présence de Sylvie Lopez et Marc Henri-Viel. À noter également la présence d’un membre de l’association "Les dépollueurs du 12" venue prêter main-forte aux footballeurs.