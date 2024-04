Laissac-Sévérac l'Église. Le terrain de l’Hvar, terre d’accueil des sélections aveyronnaises

Une nouvelle fois, mardi, le comité départemental de rugby de l’Aveyron a organisé une journée de préparation pour les sélections, garçons et filles, sur le terrain de l’Hvar. Ce rassemblement s’est effectué sous la houlette de Stephen Passieu, conseiller technique d’Occitanie et des entraîneurs départementaux. Ces rencontres de présélections sont faites pour constituer les sélections qui défendront les couleurs du département aux prochains tournois de la ligue Occitanie. Le matin, a eu lieu une revue d’effectifs entre les présélections de l’Aveyron et de la Lozère, pour les moins de 13 ans. L’après-midi voyait le regroupement des jeunes joueuses du département afin de préparer la sélection pour le prochain tournoi Marcel-Batigne à Graulhet, dans le Tarn. Félicitations aux sélectionnés ainsi qu’à l’ensemble du club pour sa belle vitalité.