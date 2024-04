"Vivons Espalion" affiche une belle dynamique

L’assemblée générale de l’association des commerçants et artisans "Vivons Espalion" s’est tenue lundi en mairie.

Après les remerciements d’usage, il revenait au président Florent Rayrolles de présenter le bilan d’activité. En 2023 se sont déroulées pas moins de neuf animations : printemps du cinéma en partenariat avec le cinéma Rex, les chocolats de Pâques, la fête des mères, la braderie d’été, le quine, Halloween, tombola de Noël (avec plus de 3 000 € de chèques cadeaux !), le calendrier de l’Avent sur Facebook et le concours de la plus belle vitrine. En complément, l’association s’occupe de l’animation musicale de la ville et de compléter les animations proposées pour Noël par la mairie. La commande groupée de sapins a été renouvelée. La carte rue d’Espalion mise en œuvre fin 2022 a fêté son premier anniversaire avec plus de 2000 cartes activées. En conclusion, Florent Rayrolles s’est félicité de la bonne dynamique mise en œuvre à l’aide d’une équipe de bénévoles motivés et de partenaires comme la municipalité, l’office de tourisme ou le cinéma. Une liste qui ne demande qu’à s’allonger.

Des finances saines

Le bilan présenté par la trésorière Pauline Brauge, fait apparaître des finances saines. Cela va permettre à l’association de se projeter plus facilement sur les animations et projets à venir. Le début d’année a déjà vu des animations se concrétiser : vidéos promotionnelles et musique dans les rues pour la Saint-Valentin, musique dans les rues pour le Printemps du cinéma, distribution de chocolats de Pâques, la mise en place de journées "gains doublés" pour la carte de fidélité Rue d’Espalion. D’autres actions sont en cours comme la tombola en collaboration avec la Foire expo de dimanche 14 avril ou la collaboration avec le FabLab d’Espalion autour d’une conférence sur l’intelligence artificielle début mai.

Un nouveau bureau

Cette assemblée générale a également été l’occasion de mettre à jour les statuts qui n’avaient pas été actualisés depuis la création de l’association en 2003. Après l’élection d’un conseil d’administration de 15 commerçants, un nouveau bureau a été élu : Florent Rayrolles (L’Atelier mobile et PC), président ; Marianne Amat (bijouterie Delmas-Amat), vice-présidente ; Karine Dos Santos (Kanailles), secrétaire ; Caroline Delmas (La mercerie de Caroline), secrétaire adjointe ; Pauline Brauge (Fouace fanguin), trésorière ; Maire-Ange Cayla (Maison du sport), trésorière adjointe.