Luc-la-Primaube. Un week-end festif réussi pour l’école Saint-Joseph

C’est dans une ambiance conviviale, festive et chaleureuse que les membres de l’Apel de l’école Saint-Joseph ont organisé une soirée apéro, concert, tapas à l’espace d’animation de Luc. Le cœur était à la fête. De nombreuses personnes ont répondu présent et ont partagé un beau moment de convivialité. En famille, entre amis, chacun a pu trinquer et partager une assiette de tapas bien garnie.

Les groupes de musique "Les ContreTemps" et "No Réso" ont pu faire danser petits et grands. Le lendemain s’est poursuivi en musique avec un bal trad animé par l’orchestre "Rue du bal".

L’Apel accueille tout nouveau membre qui serait désireux de s’investir dans l’organisation de ces manifestations.

Une équipe dynamique vous attend et vous donne rendez-vous pour la kermesse le 28 juin.