Handball : le Roc repart d’attaque

Après trois semaines de pause, les bleu marine s’élancent dans la dernière ligne droite de la saison de N2 avec l’objectif de conserver le trône de leader et se hisser au niveau supérieur. Et ça commence dès samedi 13 avril (19 heures) à Tardets.

À quatre journées du dénouement de la saison, le Roc n’est pas encore assuré de terminer en tête, la place synonyme d’accession en Nationale 1. Mais depuis que les bleu marine ont pris les rênes de leur poule, le 9 décembre sur le parquet de La Rochefoucauld, ils ont montré que passer du chasseur au chassé leur allait aussi bien.

"J’ai l’impression que, finalement, rien n’a changé. J’avais un peu peur que ça nous pétrifie mais la transition entre les deux statuts s’est bien passée, on s’est bien adaptés. Mentalement, je sens les garçons vraiment bien", souligne Yohann Ploquin, l’entraîneur ruthéno-castonétois. Pour ce qui est du physique, les trois semaines de pause qui viennent de s’écouler ont permis aux organismes de souffler et aux joueurs de soigner les petits bobos. "Rien de méchant, tout le monde est là ce week-end. Mais mine de rien, la saison commence à tirer", remarque le technicien.

Quatre matches… en sept semaines

D’autant qu’au vu du calendrier, avec une dernière journée prévue le 25 mai, les Aveyronnais vont devoir tenir physiquement et mentalement pour terminer cet exercice en beauté. "On va jouer quatre matches… en deux mois. C’est un championnat très saccadé", reconnaît Ploquin. Avant de faire reprendre à ses protégés un rythme d’entraînement normal cette semaine, l’entraîneur bleu marine leur a permis de lever le pied lors des quinze jours précédents.

Et il réfléchit à la manière dont il va aborder cette dernière ligne droite avec son groupe, à coup de deux puis trois semaines sans mettre le maillot. "Avec Joël (Chassagne, son adjoint et préparateur physique de la N2), on est persuadés que les équipes qui aborderont bien cette fin de saison seront celles qui auront réussi à gérer ces périodes sans match", assure le coach.

En attendant, les leaders aveyronnais reprennent le chemin des parquets à Tardets, samedi 13 avril (19 heures). Chez des Basques qui, après une première partie de saison rythmée par les échecs (sept défaites en onze matches), ont tenu tête à Libourne (2e) et La Rochefoucauld (3e) en signant deux matches nuls, depuis le retour de la trêve hivernale. Mais avec la N1 dans le viseur et un entracte revigorant, le Roc est paré et repart d’attaque.

Le groupe : Vass, Gaye – Silva, Philoreau, Nouri-Horri, Fernandes, Morzier, Cham, R. Besset, Bayonne, M. Besset, Aroca, Llorente, Avit.