Espalion. Le Biobab : une première année d’activité dignement fêtée !

Vendredi, sur la rive droite, au 2 rue de la grave, une très belle soirée attendait les clients venus nombreux, certains habitués du lieu et d’autres venus de plus loin pour fêter cette première année d’activité, dans la bonne humeur et la fraternité.

En effet il y a un an, les trois complices, Isabelle, Mathilde et Valérie, créaient le Biobab, bistrot restaurant, épicerie Bio et espace d’exposition d’objets créés par quelques artisans locaux.

Un lieu empli de bienveillance et propice aux rencontres parfois improbables et aux échanges.

Des recettes végétariennes réalisées à la minute, aux saveurs multiples, sont proposées tous les midis du mardi au samedi.

Le Biobab recevait pour l’occasion le trio "Circuit court". Trois excellents musiciens au répertoire d’influence tzigane.

Planches de charcuterie, fromage et planche de crudités ont été bien appréciées pour suppléer aux petits creux !

Une première année d’activité fêtée comme il se doit et encourageante pour la suite…