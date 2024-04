Marché de Rodez : Jacques Dubouloz, un Meilleur ouvrier de France sur le stand de la fromagère Fabienne Celard

Le président du concours départemental des fromages est au marché de Rodez ce samedi.

Au marché de Rodez, Fabienne Celard, responsable de Terres fromagères depuis 12 ans, accueille le Meilleur ouvrier de France (Mof) Jacques Dubouloz sur son stand samedi 13 avril 2024, dans le cadre de sa venue en Aveyron pour présider le jury du 20e concours départemental des fromages, à Espalion.

L’occasion pour la crémière passionnée de lui faire découvrir le marché du piton. "C’est un honneur de l’accueillir, c’est un vrai professionnel et un des rares Mof des marchés. Ça nous valorise en tant que commerçants non sédentaires. Il a été impressionné par la diversité des producteurs. Derrière tous ces étals, il y a une qualité de produits. Il nous a fait part de ses conseils, et c’était ma demande. Dans ce métier, on peut toujours s’améliorer", confie-t-elle sur un ton enjoué.