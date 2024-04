Élections européennes du 9 juin : comment voter par procuration et jusqu’à quand peut-on en faire la demande ?

Si vous ne pouvez pas vous déplacer aux urnes dimanche 9 juin, voici comment demander à quelqu'un de voter pour vous.

Les Français sont appelés aux urnes dimanche 9 juin 2024 pour élire nos députés du Parlement européen. Des élections qui vont se tenir dans les 27 pays de l’Union européenne (entre le 6 et 9 juin), et qui font l’objet d’un fort taux d’abstention en France depuis de longues années.

Si d’autres obligations ou le début de vacances précoces vous empêchent de voter le week-end du 9 juin, sachez qu’il est possible de voter par procuration. On vous rappelle la démarche.

Faire une demande en ligne

La demande de procuration peut se faire en ligne via le service Maprocuration, qui est accessible avec vos identifiants FranceConnect.

Il vous faudra fournir une adresse mail, renseigner votre commune de vote et renseigner les informations de l’électeur qui votera pour vous (date de naissance, prénoms, nom et commune).

Dernière étape : se rendre au commissariat, en gendarmerie ou bien dans un lieu accueillant du public avec un justificatif d’identité ou bien le courrier électronique qui indique la référence de votre demande de procuration. Normalement, un récépissé de demande vous sera transmis par mail qui validera ou invalidera la procuration.

Faire une demande via un formulaire papier

Vous aurez besoin du formulaire Cerfa N°14952*03 (lien ici), que vous devez imprimer sur deux feuilles différentes (et non pas sur une feuille en recto-verso). Ce formulaire peut être rempli sur place dans un commissariat de police, une gendarmerie, un tribunal judiciaire ou un lieu accueillant du public (défini par le préfet).

Munissez-vous bien d’un justificatif d’identité, d’un numéro national d’électeur et des informations de l’électeur qui votera par procuration (nom, prénoms, date de naissance, numéro national d’électeur). On vous remettra en main propre un récépissé.

Jusqu’à quand faire sa demande de procuration ?

Sachez qu’il est possible de faire une demande jusqu’à un jour avant le scrutin, à l’occurrence avec le 8 juin 2024 pour les élections européennes, en ligne ou par papier. Mais comme le rappelle le service public, "il est conseillé de s’y prendre le plus tôt possible afin de s’assurer que la procuration soit prise en compte par votre commune".